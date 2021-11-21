«التعاون الإسلامى» تدعو لتكثيف جهود مواجهة تحديات الأطفال اللاجئين

جدة - نرمين السيد - دعا الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامى حسين إبراهيم طه، الدول الأعضاء وأجهزة المنظمة ذات الصلة والمنظمات الدولية وغير الحكومية إلى تكثيف جهودها فى مواجهة التحديات التى تواجه الأطفال خاصة اللاجئين والنازحين والذين يعيشون تحت الاحتلال والنزاعات المسلحة، فى ظل الإجراءات التى تتخذها الدول لمواجهة تداعيات جائحة كورونا المستجد، مؤكدا أن ضمان حقوق الأطفال هو ضمان لمستقبل المجتمعات.





وذكرت وكالة الأنباء السعودية، اليوم الأحد، أن ذلك يأتى فى إطار احتفال المجتمع الدولى باليوم العالمى للطفل فى العشرين من شهر نوفمبر من كل عام منذ عام 1954 بهدف تعزيز التعاون الدولى ورفع الوعى حول حقوق الأطفال فى جميع أنحاء العالم، ودعم الأولويات الأساسية من أجل حمايتهم. وإدراكا من منظمة التعاون الإسلامى بأهمية رعاية الأطفال فى بناء المجتمعات والاهتمام بالأجيال القادمة، فقد دعا المؤتمر الوزارى حول التنمية الاجتماعية الذى عقد فى ديسمبر 2019 الدول الأعضاء وأجهزة ومؤسسات المنظمة ذات الصلة إلى إدماج حماية الأطفال فى برامج وأنشطة المساعدة المقدمة للاجئين، مشددا على الجهات المعنية فى مجال العمل الإنسانى فى الدول الأعضاء بإعداد وتعزيز سياسات شاملة للاستجابة لأحوال اللاجئين خاصة الأطفال منهم، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية.

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