«العربى للطفولة» يدعو لإطلاق برامج تهتم بالصحة النفسية للأطفال

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال الرسالة المرئية التى وجهها الأمير عبدالعزيز بن طلال بن عبدالعزيز بمناسبة اليوم العالمى للطفل، والتى تضمنت أرقاما وإحصاءات حول أبرز قضايا الطفل عالميا.

وقال إنه "فى 20 نوفمبر من كل عام يأتى اليوم العالمى للطفل، وهو مناسبة مهمة للتذكير بالتحديات التى تواجهها الطفولة، خصوصا فى منطقتنا التى تعتبر من أكثر مناطق العالم تضررا".

كما دعا الأمير عبدالعزيز بن طلال، ومن خلال المجلس العربى للطفولة والتنمية، إلى التعاون والتكاتف فى ظل هذه المرحلة الحرجة للاهتمام بكل ما يخص هذه الفئة الغالية مع التركيز على إطلاق برامج تعنى بالصحة النفسية للأطفال والمراهقين، ودعم المنظمات والهيئات المحلية المختصة برعاية الطفولة والأمومة فى المنطقة عبر القنوات الرسمية وفق الأنظمة والقوانين لكل بلد، مختتما رسالته بقوله "لنعمل معا من أجل مستقبل أفضل".