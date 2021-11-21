الحكومة الفرنسية: الموجة الخامسة لفيروس كورونا بدأت قوية

جدة - نرمين السيد - وقال المتحدث باسم الحكومة الفرنسية حسبما ذكر راديو "أوروبا 1" اليوم الأحد، إن فرنسا تشهد زيادة فى حالات الإصابة ب"كوفيد-19" بنسبة تقارب 80% خلال أسبوع واحد فقط. واضاف الناطق الرسمى باسم الحكومة الفرنسية أنه نظرا لمدى سرعة زيادة معدل الإصابات بـ"كوفيد-19"، فمن المحتمل أن تسجل فرنسا معدل إصابة يبلغ 200 حالة لكل 100 ألف نسمة. وكانت فرنسا قد سجلت 22 ألفا و678 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و24 وفاة خلال 24 ساعة. يذكر أنه منذ ظهور الوباء فى فرنسا، توفى 119 ألف مواطنا حتى الآن وأن إجمالى الإصابات بلغ 7 ملايين و48 ألفا.

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