611 رئيس بلدية فى فرنسا يدعون لدعم ماكرون لولاية رئاسية ثانية

جدة - نرمين السيد - وقال رؤساء البلديات – حسبما ذكرت قناة "بى إف إم" الإخبارية الفرنسية اليوم الأحد، إن المجتمع الفرنسى يحتاج إلى استمرارية الاستقرار، حيث أنهم يعتقدون أن تولى الرئيس ماكرون لولاية ثانية مدتها خمس سنوات، ستسمح بتوفير خدمات للمواطنين بشكل أفضل فى المجتمع الفرنسى.

وكان المتحدث باسم الحكومة الفرنسية "جابرييل أتال" قد أعلن فى 13 يوليو الماضى عن تاريخ تنظيم الدورتين الأولى والثانية للانتخابات الرئاسية المقبلة، حيث حددت الجولة الأولى من الاستحقاق الرئاسى فى 10 أبريل المقبل على أن تنظم الجولة الثانية فى 24 من الشهر نفسه، فى حين تجرى الانتخابات التشريعية فى 12 و19 من يونيو المقبل.

يذكر أن الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون قد انتخب فى السابع من مايو عام 2017 لولاية مدتها 5 سنوات وتولى منصبه يوم 14 من نفس الشهر.