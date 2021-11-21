بوتين ورئيس وزراء أرمينيا يبحثان هاتفيا الأوضاع فى «ناجورنو قرة باغ»

جدة - نرمين السيد - بحث الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، هاتفيا، مع رئيس الوزراء الأرمينى نيكول باشينيان، التطورات الأخيرة فى منطقة ناجورنو قرة باغ، فضلا عن إجراءات تحقيق الاستقرار فيها.





وأفادت الخدمة الصحفية للرئاسة الروسية "كرملين" - حسبما نقلت وكالة أنباء "تاس" الروسية اليوم الأحد - بأن المحادثات بشأن الوضع فى المنطقة وخطوات استقرارها تتواصل فى إطار تنفيذ الاتفاقات الثلاثية فى 9 نوفمبر 2020 و11 يناير 2021، إذ أعرب باشينيان عن امتنانه لجهود الوساطة الروسية النشطة. واتفق الجانبان على مزيد من الاتصالات.

يذكر أن أرمينيا وأذربيجان توصلتا لاتفاق لوقف إطلاق النار برعاية روسية فى إقليم ناجورنى قره باغ المتنازع عليه بينهما، دخل حيز التنفيذ فى الـ10 من نوفمبرمن العام الماضى، وذلك بعد معارك استمرت نحو شهر ونصف أدت إلى سيطرة باكو على أجزاء واسعة من إقليم قره باغ، ومقتل أكثر من 5500 جندى من الجانبين.

والإقليم معترف به دوليا كجزء من أراضى أذربيجان لكن الأرمن وكذلك الأذريين يرون أنه جزء من وطنهم التاريخى وخاض الجانبان حربا أوسع نطاقا فى التسعينيات بسبب الإقليم سقط فيها عشرات الآلاف من القتلى.