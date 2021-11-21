تفعيل الضمان الاجتماعي الجديد وزارة الموارد البشرية 1443؛ تم تفعيل نظام الضمان الاجتماعي بدلا من النظام القديم فسوف يتم إلغاء النظام القديم نهائياً وذلك للعمل بالنظام الجديد الذي يهدف إلى استمرار مساعدة ودعم الأشخاص والأسر الأكثر احتياجاً، كما أنه يعمل على تقديم خدمات توظيف وبرامج تأهيلية وذلك للمستفيدين القابلين للتأهيل، وكل هذا يتم من أجل تحسين حياة المواطنين في المملكة العربية السعودية، ومن خلال التالي نوضح لكم طريقة تَفعيل في نظام الضمان الاجتماعي الجديد وشروط ورابط التسجيل.

تفعيل الضمان الاجتماعي الجديد 1443

تم الإعلان من قبل وزارة الموارد البشرية عن بدء تفعيل نظام الضمان الاجتماعي الجديد يوم السبت 20/11/2021 الموافق 15 ربيع الثاني 1443 والهدف من هذا النظام استمرار تقديم الدعم للمستحقين الأشد احتياجاً كما يعمل على تغطية معاش الضمان الاجتماعي للاحتياجات الأساسية للأسر المستفيدة, ويتم التقديم في الضمان الاجتماعي الجديد عن طريق اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى رابط موقع وزارة الموارد البشرية. تسجيل البيانات المطلوبة لتسجيل الدخول على موقع الضمان الاجتماعي الجديد. النقر على الخدمات الإلكترونية. ثم الضغط على التقديم على نظام الضمان الاجتماعي. تدوين كافة البيانات المطلوبة مثل الاسم ورقم الهاتف وغيرها. إرفاق المستندات المطلوبة. النقر على إرسال. هكذا يتم التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي الجديد.

موعد تَفعيل التسجيل في نظام الضَمان الاجتماعي الجديد

أصدرت وزارة الموارد البشرية بيان يوضح موعد استقبال طلبات التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد حيث أنها قد بدأت في استقبال الطلبات بالفعل يوم السبت الموافق ٢٠/١١/٢٠٢١ الموافق ١٥ ربيع الثاني ١٤٤٣, كما وضحت أن مراجعة الطلب قد تستغرق شهر على الأكثر, وسوف يتم الرد على المتقدم في خلال هذا الشهر بالقبول أو الرفض, كما أعلنت أن موقع نظام الضمان الاجتماعي القديم يعمل إلى الآن وحتى 23 مايو 2022 وبعد ذلك سوف يتم العمل في النظام الجديد فقط.

وبهذا نكون قدمنا لكم في هذا المقال العديد من المعلومات عن تفعيل الضمان الاجتماعي الجديد 1443, وطريقة التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي الجديد, كما وضحنا لكم موعد استقبال طلبات التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي الجديد.