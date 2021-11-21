لينك الاستعلام عن شحنة البريد السعودي 2021- 1443 وكيفية تتبع وتجهيز شحنة البريد عبر سُبل الإلكتروني

ننشر آلية الاستعلام عن شحنة البريد السعودي 2021- 1443 وكيفية تتبع وتجهيز شحنة البريد عبر تطبيق سُبل الإلكتروني، بعدما أعلنت مؤسسة البريد السعودي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، عن آلية وخطوات تتبع الشحنات من خلال تطبيق “سُبل” الإلكتروني، موضحة أنه يمكن للعملاء الاستفادة من خدمة معرفة حالة وتتبع موقع شحناتهم من خلال تطبيق “سُبل” الإلكتروني، وذلك من خلال عدة خطوات سهلة وميسرة.

خطوات إرسال الشحنات والطرود بالبريد السعودي

اولا: يتم إعداد الطرد وتجهيزه بالطريقة الصحيحة حتى لا يتلف أثناء الشحن.

ثانيا: التواصل مع البريد السعودي سواء عن طريق الموقع أو الاتصال برقم الهاتف الخاص بهم لمعرفة التكلفة الكلية للشحن.

ثالثا: الذهاب إلى فرع البريد السعودي الأقرب للراسل ويتم دفع تكلفة الشحن وإعطاء كافة البيانات بها وبيانات المرسل إليه .

الاستعلام عن شحنة البريد السعودي 1443

وعن كيفية الاستعلام عن شحنة البريد السعودي 1443 نتبع الخطوات التالية:

1_ تسجيل الدخول إلي الموقع الالكتروني الخاص بالبريد وذلك عن عبر الرابط التالي: splonline.com.sa/ar

2_ يستعلم المواطن عن مكان الشحنة الخاصة به ومعرفة إذا تم وصولها أم لا.

3_ يقوم المستعلم بالذهاب إلى مكتب البريد لاستلام الشحنة مع معرفة الرقم الخاص بالشحنة وموعد إرسالها من الطرف الآخر.

4_يصل الطرد أو الشحنة في فترة حوالي من ثمان إلى تسعة أيام.

5_ يتم تتبع موعد الشحنة من خلال الموقع ، ويتم الذهاب في الموعد المناسب لاستلامها فور وصولها إلى مكتب البريد.

خطوات تتبع شحنة البريد السعودي

الخطوة الأولى قم بتسجيل الدخول على الموقع الإلكتروني لمنصة سبل

أو تحميل تطبيق سبل للأندرويد أو تحميل تطبيق سبل للأيفون التسجيل الدخول على التطبيق.

ثم قم بالضغط على أيقونة تتبع الشحنات الموجودة أسفل الشاشة.

ثم قم بعد ذلك بادخال رقم التتبع الخاص بشحنتك في الخانة الخاصة بتتبع الشحنات.

ومؤخرًا وقعت وزارة الثقافة مذكرة تفاهم مع مؤسسة البريد السعودي “سُبل” وذلك من أجل تطوير الخدمات اللوجستية المشتركة ذات الإرتباط بالقطاع الثقافي.

كيفية تجهيز الطرود قبل الشحن بالبريد السعودي

يتم تجهيز الطرود قبل الشحن من خلال الخطوات التالية:

1_يتم تغليف الطرد جيدًا حتي لا يتلف

2_كتابة بيانات الطرد المراد إرساله

3_يتم كتابة بيانات العنوان الخاص بـ المرسل والمرسل إليه والتأكد من صحة البيانات وكتابتها بطريقة واضحة.

4_دفع رسوم الشحن من خلال فروع البريد.

5_ في حالة احتواء الشحن علي مواد غذائية يجب كتابة فترة انتهاء الصلاحية حتى لا يتم تأخير شحنها وتتلف.

6_يجب ألا يزيد وزن الطرد عن 50 كيلوغرام إذا كان داخل المملكة العربية السعودية و 30 كيلوغرام إذا كان الشحن خارج الأراضي السعودية.

7_ من شروط الطرد ألا يزيد عن ثلاثة أمتار .

8_كتابة الرقم الخاص للمرسل والمرسل إليه حتى إذا حدث أي خطأ يتم الاتصال بكلٍ منهم.