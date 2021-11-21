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هزة أرضية بقوة 5.6 درجات تضرب شمال شرق نيوزيلندا

ضربت هزة أرضية بلغت قوتها 6ر5 درجات على مقياس ريختر جزر كرماديك في المحيط الهادي شمال شرق نيوزيلندا اليوم الأحد. هزة أرضية بقوة 5.6 درجات تضرب شمال شرق نيوزيلنداضربت هزة أرضية بلغت قوتها 6ر5 درجات على مقياس ريختر جزر كرماديك في المحيط الهادي شمال شرق نيوزيلندا اليوم الأحد. ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" عن مركز البحث الجيولوجي الأمريكي قوله: إن "الهزة ضربت على عمق عشرة كيلو مترات وتم تحديد مركزها مبدئياً عند 3954ر29 درجة جنوب خط العرض و8842ر176 درجة غرب خط الطول". ولم ترد أنباء عن سقوط ضحايا أو مخاوف من موجات مد عاتية (تسونامي).



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