مصر.. "استعدادات قصوى" للتعامل مع سوء الأحوال الجوية

ضربت الأمطار 12 محافظة مصرية، وسط استعدادات قصوى من الجهات المختصة للتعامل مع موجة الطقس السيء التي تشهدها البلاد منذ مطلع الأسبوع، فيما استقرت حالة الطقس في عدد من تلك المحافظات، ويجري التعامل مع كميات المياه المتراكمة.

وشهدت محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والشرقية والإسماعيلية والدقهلية والإسكندرية وكفر الشيخ ومطروح ودمياط والبحيرة وشمال سيناء، خلال الساعات الأخيرة، هطول الأمطار بنسب متفاوتة.

وتعرضت محافظة الإسكندرية شمالي مصر، بصفة خاصة، إلى أمطار شديدة مع سحب رعدية. وذكر بيان صادر عن وزارة التنمية المحلية، الأحد، أنه "جاري التعامل مع تجمعات مياه الأمطار المتراكمة في جميع أنحاء المحافظة".

كما شهدت محافظة الإسماعيلية أمطارا شديدة على معظم الأحياء، مع استمرار رفع المياه، وكذلك محافظة شمال سيناء، التي تعرضت لأمطار شديدة على مركز الحسنة، ومتوسطة على مدينتي العريش والشيخ زويد، فيما سقطت أمطار خفيفة على بعض قرى مركز نخل.

وتلقى وزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوي، تقريرا من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة، حول متابعة حالة الطقس وسقوط الأمطار وسوء الأحوال الجوية التي تعرضت لها بعض المحافظات.

وأشار التقرير إلى تعليق الدراسة في عدة محافظات، لافتا أيضا إلى توقف الأمطار في محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والبحيرة ومطروح وكفر الشيخ والشرقية والغربية ودمياط والدقهلية وبورسعيد. فيما يتم التعامل مع تجمعات مياه الأمطار في الأحياء والمراكز والنقاط الساخنة.

ونوه التقرير إلى أن باقي محافظات مصر تشهد استقرارا في حالة الطقس.

وشدد شعراوي على رؤساء المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية، بالتواجد الميداني في الشوارع على مدار اليوم، لمتابعة عمليات شفط تراكمات المياه.

وتمركزت سيارات الشفط في الأماكن التي تتعرض للتراكمات، للإسراع في سحب المياه والحد من الآثار الناجمة عن الأمطار، والحرص على عدم تعطيل الحركة المرورية بالشوارع ومداخل ومخارج الجسور، واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.

استعدادات قصوى

ورفعت الوزارة درجة الاستعداد القصوى في المحافظات التي تشهد أحوال جوية سيئة، لحين استقرارها.

وشدد شعراوي، في بيان الأحد، على غرفة العمليات بالوزارة بمتابعة تطورات الوضع بجميع المحافظات على مدار الساعة، لسرعة التعامل مع أي أحداث طارئة، بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية في مجلس الوزراء.

كما أكد على "استمرار التنسيق المستمر بين كافة القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظات، خاصة شركات مياه الشرب والصرف الصحي وإدارات المرور والحماية المدنية".

ودعا المواطنين إلى "توخي الحيطة والحذر والابتعاد عن الأشجار واللافتات وأعمدة الإنارة والضغط العالي، ومساعدة سيارات شفط مياه الأمطار على التحرك بسهولة ويسر، وتجنب قيادة السيارات بسرعات عالية، والحفاظ على مسافات الأمان تجنبا للتعرض لحوادث مرورية.