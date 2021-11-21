بينيت يأمر الأمن الإسرائيلى بالاستعداد للطوارئ بعد حادث طعن فى القدس

جدة - نرمين السيد - أمر رئيس الوزراء الإسرائيلى نفتالى بينيت، قوات الأمن الإسرائيلية بالاستعداد للطوارئ وكافة السيناريوهات المحتملة، وذلك فى أعقاب عملية إطلاق النار الذى خلف قتيلاً و3 جرحى فى القدس، اليوم الأحد.





وحسبما ذكر البيان المنشور على صفحة رئيس الوزراء الإسرائيلى عبر "فيسبوك"، شدد بينيت على ضرورة رفع درجة الحيطة ومنع عمليات أخرى محتملة، مشيدًا فى الوقت ذاته بسرعة تعامل أجهزة الأمن الإسرائيلية مع مطلق النار. وأشار رئيس الوزراء الإسرائيلى فى بيانه، إلى أنها ثانى عملية تنفذ فى الآونة الأخيرة فى القدس، قائلاً: "أوعزت إلى أجهزة الأمن باتخاذ الإجراءات الضرورية استعدادًا لأى سيناريو محتمل والترقب، خشية عمليات إرهابية أخرى مستوحاة من هذه العملية".

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