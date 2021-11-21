وزير الصحة البريطانى: لن نفرض تطعيما إلزاميا ضد كورونا

جدة - نرمين السيد - وردا على سؤال فى لقاء تليفزيونى حول ما إذا كانت المملكة المتحدة ستحذو حذو النمسا فى جعل التطعيم إلزاميا، أجاب جاويد بالنفى.
وأضاف: "نحن محظوظون فى هذا البلد، على الرغم من ترددنا فى تلقى اللقاحات، فهو أقل بكثير من البلدان الأخرى فى أوروبا"، بحسب صحيفة الجارديان البريطانية.
ووفقا للصحيفة، أشار جاويد قال جافيد أيضا إلى أن إنجلترا ملتزمة "بحزم" بالخطة الحالية (الخطة أ) للتعامل مع كوفيد، وأضاف أنه لا يرجح الانتقال إلى الخطة البديلة (الخطة ب) التى تتضمن العمل من المنزل وجوازات خاصة بالتطعيم والأقنعة الإلزامية.
وتأتى تصريحات جاويد فى وقت تم فيه إبلاغ من تزيد أعمارهم عن 40 عاما فى بريطانيا بإمكانية حجز الجرعات المعززة الخاصة بهم اعتبارا من غدا الاثنين، كما سيكون بمقدور المراهقين فى عمر 16 و17 عاما حجز جرعة اللقاح الثانية.
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