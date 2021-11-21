اتفاق بين روسيا وأمريكا لاستكشاف كوكب الزهرة

جدة - نرمين السيد - وفى مقابلة تلفزيونية، قال روجوزين: "اتفقنا مع الأمريكيين على مهمة مشتركة لكوكب الزهرة"، معتبرًا أنه "من السهل أن نحل مثل هذه المشاكل معًا، باستخدام القدرات المشتركة لعلمائنا"، دون أن يوضح جدولاً زمنيًا للمهمة.

وكانت روسيا أعلنت فى العام الماضى مهمة لكوكب الزهرة، بمواعيد مبدئية بين 2027 و2029. ويعد الزهرة هو الكوكب الأقرب للأرض، بينما تصل درجات الحرارة عليه إلى مؤشر المئات بسبب الاحتباس الحرارى الهائل هناك، وتحيطه سحابة كثيفة.