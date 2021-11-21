الخارجية الفلسطينية: الأقصى يتعرض لتهديدات بالهدم والتقسيم المكانى

جدة - نرمين السيد - حذرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الأحد، من المخاطر الجدية التى تتهدد المسجد الأقصى المبارك بالهدم والتقسيم المكانى، فى ضوء ما يتعرض له من انتهاكات متكررة.





وأوضحت الخارجية الفلسطينية فى بيان أن المسجد يتعرض لمخطط إسرائيلى رسمى يتم تنفيذه يوميا وبالتدريج وصولا لتقسيمه مكانيا، إذ تقوم نحو 30 منظمة استيطانية تطلق على نفسها اسم (ائتلاف منظمات المعبد) بالتشاور مع المستوى السياسى فى دولة الاحتلال للشروع بتقسيمه مكانيا من خلال اقتراح للسيطرة على منطقة باب الرحمة، إضافة لزيادة عدد البوابات التى يستخدمها المقتحمون لتشمل بابى السلسلة والأسباط أيضا.

كما حذرت الوزارة من مغبة التهاون فى التعامل مع هذه المخططات والاقتحامات كأمور باتت اعتيادية ومألوفة لأنها تتكرر كل يوم، ولا تستدعى وقفة جادة من قبل المجتمع الدولى.

وتطرقت إلى خطورة إدراج موضوع اقتحامات الأقصى فى برامج زيارات طلبة المدارس الإسرائيلية، والدعوات المتطرفة لفتحه أمام اقتحامات اليهود خلال شهر رمضان المبارك، واستغلال أى فرصة للترويج لصورة "الهيكل المزعوم" مكان المسجد، إضافة إلى الاقتحامات المتكررة والإغلاقات المتكررة له أمام المصلين المسلمين أوقات الأعياد اليهودية.

وتناولت الوزارة ما تتعرض له دائرة الأوقاف الإسلامية ورجالاتها والعاملون فيها لهجوم إسرائيلى متواصل،فى محاولة للنيل من صلاحياتها وقضمها بالتدريج وسحبها منها، والاعتقالات وعمليات التنكيل والإبعادات بحق حراس المسجد.

وأشارت إلى أن تقاعس المجتمع الدولى والمنظمات الأممية المختصة، وفى مقدمتها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ‏"يونسكو" عن تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه ما يتعرض له الأقصى، بات يرتقى لمستوى التواطؤ المريب مع تلك الاقتحامات والانتهاكات والأهداف الخبيثة التى تبيتها ما تسمى (منظمات المعبد).

وطالبت الخارجية الفلسطينية، مجلس الأمن الدولى والدول كافة والأمين العام للأمم المتحدة بموقف دولى جاد وفاعل، وتوفير الحماية الدولية للقدس ومقدساتها، وللأقصى المبارك، وقبل فوات الأوان.