فرنسا تنقذ مئات المهاجرين فى القنال الإنجليزى

جدة - نرمين السيد - أعلنت السلطات الفرنسية، اليوم الأحد، إنقاذ 243 مهاجرًا فى القنال الإنجليزى، على مدار يومى الجمعة والسبت، وذلك فى أثناء محاولتهم العبور من فرنسا إلى بريطانيا فى قوارب.





وفى بيان لها، قالت السلطات الفرنسية إن "المهاجرين أعيدوا إلى موانئ بولونى، ودنكيرك وكاليه، الفرنسية وتم تسليمهم إلى شرطة الحدود وأطقم الإنقاذ"، حسبما نقلت وكالة "رويترز". وكان وزير الداخلية الفرنسى جيرالد دارمانان، وجه اللوم إلى بريطانيا قبل أسبوع، بسبب أزمة المهاجرين، قائلاً، إن "قوانين العمل البريطانية شجعت المهاجرين على محاولة عبور القنال الإنجليزى المحفوف بالمخاطر بالقوارب".

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