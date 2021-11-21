عاجل.. عبدالله حمدوك يصل إلى القصر الرئاسى بالخرطوم

جدة - نرمين السيد - نقلت فضائية "إكسترا نيوز"، فى نبأ عاجل عن التلفزيون السودانى، خبرا يفيد بوصول عبدالله حمدوك رئيس الوزراء السودانى إلى القصر الرئاسى.



جدة - نرمين السيد - نقلت فضائية "إكسترا نيوز"، فى نبأ عاجل عن التلفزيون السودانى، خبرا يفيد بوصول عبدالله حمدوك رئيس الوزراء السودانى إلى القصر الرئاسى.

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