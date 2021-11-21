الكويت والبحرين تبحثان التحديات الأمنية والقضايا ذات الاهتمام المشترك

جدة - نرمين السيد - بحث وزير الخارجية البحرينى الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزيانى، اليوم الأحد، مع رئيس جهاز الأمن الوطنى بالإنابة بالكويت الشيخ صباح شملان الصباح، التحديات الأمنية الإقليمية والدولية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وذلك على هامش انعقاد أعمال الدورة 17 لمؤتمر حوار المنامة.





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