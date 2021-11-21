شروط أهلية نظام الضمان الاجتماعي الجديد “الدعم والحماية الاجتماعية” الفرق بين النظام الجديد والقديم

شروط أهلية نظام الضمان الاجتماعي الجديد “الدعم والحماية الاجتماعية”، مع بدأ تفعيل نظام الضمان الاجتماعي الجديد على منصة الدعم والحماية الاجتماعية فقد تعاظم البحث عن رقم الهاتف المجاني الموحد للضمان الاجتماعي الجديد، وذلك للإجابة على تساؤلات واستفسارات المستحقين لمعاش الضمان الاجتماعي، لذا فقد أتاحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم هاتف مجاني موحد ومختصر للضمان الاجتماعي، وذلك حتى يتمكن المسحقين من مستفيدي معاش الضمان الاجتماعي من التواصل مع إدارة الضمان الاجتماعي على المنصة الجديدة للدعم والحماية الاجتماعية، وكذلك لاستقبال شكاوى المواطنين، ومن خلال هذا التقرير سنستعرض معكم كافة التفاصيل الخاصة بالضمان الاجتماعي الجديد، وكذلك الفرق بين نظام الضمان الجديد والنظام السابق، وكيفية التعامل مع الفئات المستحقة لمعاشات الضمان الاجتماعي في الوقت الحالي، وهل لا زالت تستحق المعاش في النظام الجديد، وكذلك الموعد المحدد لإعلان الأهلية، وغيرها من الأمور الأخرى محل البحث والاستفسار.

شروط أهلية نظام الضمان الاجتماعي الجديد “الدعم والحماية الاجتماعية”

ما الفرق بين نظام الضمان الاجتماعي الجديد والنظام القديم؟

الفرق بين نظامي الضمام الاجتماعي الجديد والقديم، هو أن النظام الجديد يستهدف تحقيق العدالة الاجتماعية، وذلك من خلال استهداف الأسر والعوائل والأفراد الأشد حاجة، وهم الفئات الأولى بالرعاية، وذلك دون النظر إلى التصنيف القديم الذي يعتمد على للحالة الاجتماعية لأسر والأفراد، وبذلك ومن خلال نظام الضمان الاجتماعي الجديد والمطور يمكن وصول دعم المعاش للمستحقين، وذلك لتحقيق الاستقلال المادي المستدام، وذلك بإضافة إلى تحولين العاطلين والباحثين عن فرص عمل من محتاجين إلى منتجين، حيث ستقوم الوزارة بالمتابعة والرقابة الدائمة والمستمرة لتحقيق الهدف المنشود من نظام الضمان الاجتماعي الجديد.

كيفية التعامل مع الفئات الحالية المستحقة للمعاش وفق النظام المطور؟

ومن الجدير بالذكر أن برنامج ونظام الضمان الاجتماعي بالمملكة السعودية شهد تطورات خلال السنوات السابقة، إلا أن تلك التطورات والتحديثات السابقة كانت عاجزة عن حل بعض المشكلات، ولكن مع النظام الجديد للضمان الاجتماعي الذي تسم بالمرونة التي تعالج الإشكاليات السابقة، وذلك وفق ألية عادلة، وتعمل تلك الألية الجديد على استيعاب الاحتياجات الفعلية للأشد الأشد حاجة، حيث سيتم توزيع موارد الضمان الاجتماعي وخاصة أموال الزكاة وفق خطة انتقالية، يتم من خلال تلك الخطة لنقل المستفيدين من النظام القديم السابق إلى النظام المطور في حال استحقاقهم.

نظام الضمان الاجتماعي الجديد ومتى يتوقف صرف معاش الدعم والحماية الاجتماعية

أما عن الجهة المنوط بها استقبال الطلبات والتسجيل والتقديم على معاش الضمان الاجتماعي الجديد هي منصة الدعم والحماية الاجتماعية الجديدة sbis.hrsd.gov.sa، هذا وقد حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الحد الأدنى لصرف معاش الضمان، كما بدأ المستحقين لصرف معاشات منظومة الضمان الاجتماعي الجديد في التسجيل والتقديم على منصة الدعم والحماية الاجتماعية، حيث سيتم بعد بالبحث عن الحدود الدنيا من رواتب الضمان وموعد الإعلان عن نتائج الأهلية للمسجلين الجدد ومواعيد استلام رسائل الصرف.

بدأ التسجيل والتقديم على منصة الدعم والحماية الاجتماعية للضمان الاجتماعي الجديد يوم السبت 15 ربيع ثاني، الموافق 20 نوفمبر 2021

يستمر التسجيل والتقديم مفتوح على رابط نظام الضمان الاجتماعي الجديد “منصة الدعم والحماية الاجتماعية” حتي نهاية دوام يوم السبت 23 مايو 2021.

موعد فتح وغلق باب التسجيل والتقديم على الضمان الاجتماعي الجديد لتحديث البياناتميعاد إعلان نتائج الأهلية والاستحقاق وموعد صرف معاش الضمان الاجتماعي الجديد

يجب على المسجلين بنظام الضمان الاجتماعي القديم القيام بالتقديم والتسجيل على النظام الجديد من خلال منصة الدعم والحماية الاجتماعية، كما يمكن للراغبين في التسجيل الجديد أيضا القيام بتسجيل بيناتهم للاستفادة من الدعم الذي تقدمة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وذلك بعد قيامهم باستيفاء الشروط والضوابط التي أعلنتها الوزارة، بعدها يمكنهم مراجعة الأهلية للاستحقاق، وسيبدأ إعلان نتيجة الأهلية تدريجيا بدأ من شهر ديسمبر 2021، على أن يتم الصرف بدأ من مطلع شهر يناير 2022، هذا ويمكن التقدم بالاعتراضات على نتائج الأهلية في مدة لا تتجاوز 60 يوم من إعلان نتائج الأهلية.

يتم تحديد معاش المستقل للفرد والأسرة وجمع جميع الدخل الشهري للجميع.

يقوم الفرد بخضم نصف قيمة الدخل 50%.

يتم إضافة ما تم خصمه من الدخل غير المكتسب من الدعم الحكومي باستثناء برامج ذوي الإعاقة والبرامج المساندة.

الحد الأدنى لمعاش الضمان 1443وكيفية احتسابهتفاصيل نظام الضمان الاجتماعي الجديد على منصة الدعم والحماية الاجتماعية

تتيح وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التسجيل الإلكتروني في رابط الضمان الاجتماعي القديم وأيضا رابط الضمان المطور. يتم تسجيل الدخول برقم الهوية والرقم السري. يقوم المستخدم بتحديث البيانات القديمة. كما يمكن استقبال طلبات جديدة مع قراءة شروط الاستحقاق والالتزام بها.

كيفية التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد وتحديث البياناترقم الهاتف المجاني الموحد للضمان الاجتماعي وطرق التواصل مع منصة الدعم والحماية الاجتماعية

ومن الجدير بالذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد أتاحت رقم هاتف مجاني مختصر لسهولة التواصل بين المواطنين من مستفيدي الدعم والحماية الاجتماعية، وبذلك أصبح التواصل مسور عبر رقم الهاتف الموحد المجاني للضمات الاجتماعي، ويمكن من خلال هذا الرقم الاستفسار وتقديم الشكاوى، والاستفسار غن موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي، كما أتاحت الوزارة كافة الطرق الخاصة بالتواصل مع منصة الضمام الاجتماعي للدعم والحماية الاجتماعي.

رقم الضمان الاجتماعي الموحد: 19911. رقم الضمان الاجتماعي الرياض: 0114057988. صندوق البريد: 12484. الرمز البريدي: 11157. الاتصال على الرقم المجاني 8001222777 الاتصال على الرقم المباشر 0112915588. الاتصال على الرقم 2033333. الاتصال على الرقم 0802007200.

طريقة متابعة طلب التقديم والتسجيل في الضمان الاجتماعي “تسجيل مستخدم جديد”الضمان الاجتماعي الجديد نظام الدعم والحماية الاجتماعية وشروط الاستحقاق

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الضمان الاجتماعي المطور هو في الأساس نظام العوائل والأسر والأفراد الأشد حاجة، وذلك ليكونوا محل اهتمام كامل من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وذلك ليكونوا الفئة الأولى بالرعاية لصرف الدعم المادي الذي يوفر لهم حياة كريمة، واستقلال مادي مستدام يساعد على استقرار تلك الأسر والأفراد،حيث تسعى الوزارة لتحسين حالتهم المعيشية، كما يتضمن رابط التقديم والتسجيل على برنامج الدعم والحماية الاجتماعية الجديد توفير قرص التأهيل والتدريب، وذلك بالمشاركة مع صندوق تنمية الموارد البشرية، والجهاد الأخرى ذات الصلة، وذلك من أجل تقديم الخدمات للعاطلين والباحثين عن عمل، بعد تأهليهم وتدريبهم التدريب المناسب، هذا وتقدم وزارة الموارد البشرية دعمها في حالات الكوارث والأزمات لمساعدة المحتاجين والمستحقين لتلك المساعدات.