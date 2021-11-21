الصين ترسل مساعدات إنسانية لأفغانستان

جدة - نرمين السيد - وأفادت تقارير صينية محلية بأن قطار شحن يحمل المساعدات قد غادر محطة سكة حديد أورومتشى الغربية فى منطقة شينجيانج.
وذكرت وكالة خاما برس الأفغانية أن المساعدات تشمل - الخبز ومسحوق الشاى بالحليب ومستلزمات الشتاء مثل الملابس والأحذية والبطانيات حيث من المتوقع أن تصل إلى منطقة مزار شريف الأفغانية فى غضون 12 يوما.
من جانبه، قال بانج هونجتاو، نائب المدير العام لمركز أورومتشى للشحن التابع لمجموعة شركات السكك الحديدية الصينية أورومتشى المحدودة إنهم يتخذون إجراءات لتسليم المساعدات إلى الأفغان فى أقصر وقت ممكن.
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