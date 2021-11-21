عاجل- بث مباشر.. توقيع الاتفاق السياسى فى السودان

جدة - نرمين السيد - تنقل فضائية "إكسترا نيوز"، عن التلفزيون السودانى، توقيع اتفاق فى القصر الرئاسى بالعاصمة السودانية الخرطوم.



جدة - نرمين السيد - تنقل فضائية "إكسترا نيوز"، عن التلفزيون السودانى، توقيع اتفاق فى القصر الرئاسى بالعاصمة السودانية الخرطوم. وقال التلفزيون السودانى، إنه سيجرى توقيع الاتفاق السياسى بالقصر الرئاسى بالخرطوم.

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