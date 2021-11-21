عاجل- حمدوك: التوقيع على الاتفاق السياسى يحقن دماء الشباب للبناء والتعمير

جدة - نرمين السيد - وأضاف حمدوك خلال فعاليات التوقيع على الاتفاق السياسى بالسودان، أننا قادرون دائما على العودة بالسودان للمسار الصحيح. وأكد رئيس وزراء السودان أن التوقيع على الاتفاق يعالج كل قضايا المرحلة الانتقالية، وسيحصن التحول المدنى الديمقراطى جيدا.

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