عاجل- بعد توقيع الاتفاق.. البرهان: سنظل متحدين وسنحل مشاكلنا بيننا

جدة - نرمين السيد - قال عبدالفتاح البرهان، قائد القوات المسلحة السودانية، إن الشعب السودانى دائما ما يضرب أروع الأمثلة فى التضحية ونكران الذات، مضيفا: "لكم التحية وأنتم تقدسون ثورتكم، لكم التحية وأنتم تدافعون عنها".





وأوضح البرهان، خلال توقيع الاتفاق السياسى بالسودان، اليوم الأحد، أن الاتفاق السياسى واحد من خطوط الدفاع عن الثورة، ويؤسس لفترة انتقالية كما تخيلها الشعب السودانى. وقدم قائد القوات المسلحة السودانية، الشكر للجهد السودانى الخالص الذى قدمه الجميع، معقبًا: "سنظل متوافقين ومتحدين دون خلل، وسنحل مشاكلنا بيننا".

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