1100 ريال للعائل و550 ريالًا لكل فرد… الحد الأدنى لمعاش في نظام الضمان الاجتماعي المطور

أعلنت الحكومة السعودية متمثلة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مجموعة من القرارات التي تخص المعاش الذي يتم صرفه لبعض من الفئات الاجتماعية، والتي أعلنت أن نظام الضمان الاجتماعي المطور سوف يلتزم بصرف الضمان وذلك لجميع الفئات المُستحقة في الموعد المحدد ده دون تأخير أو نية في ذلك، ونوفر لكم كافة التفاصيل التي تخص نظام الضمان الاجتماعي المطور ومعرفة الحد الأدنى لمعاش في نظام الضمان الاجتماعي المطور.

معرفة شروط الاستحقاق

هناك مجموعة متنوعة من الشروط التي تخص هذا المعاش، والتي أعلنت عنها الوزارة بشكل مفصل، كما أضافت وزارة الموارد البشرية أنه يمكن لكل مواطن التعرف على تلك الشروط من خلال حسابها الرسمي في “تويتر”، ويمكن الدخول إلى الموقع الرسمي للوزارة والتي نشرت اللينك الخاص به في مختلف حساباتها الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي حيث يمكن لكل مواطن معرفة جميع شروط استحقاق المعاش.

طريقة احتساب المعاش

أما فيما يخص التساؤلات التي تم نشرها حول كيف يتم حساب المعاش الخاص بكل مواطن، فقد نشرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مجموعة من الطرق التي تساعدك على احتساب المعاش الخاص بك في نظام الضمان الاجتماعي المتطور، حيث إنها تعمل بشكل مستمر على أن تسير وفق تصميم دقيق وخطة مميزة ومحددة وذلك لتقديم الدعم المناسب للمستفيد وللمواطن في مختلف المدن السعودية، ونشرت الوزارة طريقة احتساب المعاش كالتالي: