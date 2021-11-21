تفعيل نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد

تفعيل نظام الضمان الاجتماعي الجديد بَدْء تفعيله بالفعل عبر وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السُّعُودية التي تهدف من خلال التطوير الجديد إلى تحقيق الاستقرار وتقديم الدعم المناسب للأُسر المستحقة والتأكد من تغطية الدعم كافة أوجه الحياة الضرورية التي تضمن حياة كريمة للمواطنين السعوديين وقد تم وضع التحديث الجديد بما يتناسب مع مستجدات الأمور والظروف الاجتماعية في المملكة لضمان تحقيق أعلى مستوى من العدالة الاجتماعية وهناك الكثير من الوجوه التي تم مراعاتها من خلال التحديث الجديد لنظام الضمان الاجتماعي الذي سوف نتحدث عنها تفصيليًا عبر السطور التالية.

نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد

تم بالفعل تفعيل النظام الجديد الذي تم تطويره بصورة مميزة للغاية وفقًا للمستجدات الاقتصادية والاجتماعية في المملكة حرصًا على تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير حياة كريمة حيث تأكد خلال النظام الجديد وصول كافة أوجه الدعم المادي لمستحقيه كذلك توفير خِدْمَات التدريب والتأهيل بالإضافة إلى توفير العديد من الوظائف وتحسين مهارات القُوَى العاملة بما يتناسب مع الوظائف المتاحة من أجلهم وكل ذبك في إطار تحسين وتطوير الحياة الاجتماعية للمواطنين.

الفئات المدعومة من نظام الضمان الاجتماعي المطور

النظام الجديد يعمل بنظام مختلف من خلال الرؤية الجديدة للملكة 2030 التي تهتم بالفئات الأكثر احتياجًا حيث أن تصميم النظام الجديد اهتم بمراعاة تحسين الجوانب الاجتماعية والاقتصادية وكذلك الاهتمام بالتطوير المستقبلي وفقًا لثلاثة محاور أساسية هي أساس بناء النظام من أجل تقديم مجتمع أكثر حيوية واقتصاد أكثر ازدهارًا بالإضافة إلى وطن متطلع لمستقبل أفضل.

مميزات نظام الضمان الاجتماعي المطور

الأنظمة السابقة للضمان الاجتماعي كانت تسعى لتوصيل الدعم المادي للأسر المحتاجة أما النظام الجديد يهدف في الأساس إلى التطوير من خلال تقديم التأهيل والتدريب وتوفير وظائف ومشروعات لمستحقي الدعم حيث أن الهدف الأساسي يكمن في تحسين الحالة الاجتماعية والاقتصادية لمستحقي الدعم من تحويلهم من فئات مستحقة للدعم إلى فئات مُنتجة ومستقلة ماديًا وهو ما يمكن الوصول إليه بكل سهولة عبر أنظمة التدريب والتأهيل الجديدة بالإضافة إلى توفير فرص عمل وإقامة مشروعات خاصة بمساعدة صندوق تنمية الموارد البشرية.

موعد استقبال طلبات التسجيل في النظام الجديد

قامت الوزارة بعمل كافة التحديثات عبر الموقع الإلكتروني من أجل تيسير عملية التسجيل على المواطنين بشكل أكثر سهولة وتطور ويمكن لمستحقي الحصول على الدعم البَدْء في التسجيل عبر منصة الضمان الاجتماعي الذي بدأ في استقبال الطلبات بالفعل منذ أمسِ السبت ويستمر استقبال الطلبات والتسجيل حتى تاريخ 23 من شهر مايو المقبل عام 2022 وبعدها يتم إغلاق المنصة على أن يتم دراسة الحالات المتقدمة ومراجعة مدى استحقاقها للدعم وفقًا للنظام المتطور الجديد.

ميعاد إيداع أول معاش لمستحقي الضمان الاجتماعي

سوف تبدأ دراسة الطلبات المتقدمة عبر المنصة على الفور بداية من شهر ديسمبر المقبل وتحديد الفئات المُستحقة التي يلزم توفير الدعم من أجلها مع العلم أن أول معاش سوف يتم إيداعه في شهر يناير المقبل جدير بالذكر أن الوزارة تتيح فترة مدتها 30 يوم من أجل تقديم طلبات التظلم والاعتراض على قرارات الاستحقاق من قبل المسجلين ويتم احتساب المدة منذ تاريخ تبليغ المواطن بقرار الوزارة وتراعي الوزارة النظر في الاعتراضات والتظلمات وفقًا للقواعد الجديدة للنظام المطور.

التسجيل في نظام الضمان الجديد