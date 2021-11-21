عاجل- البرهان: نعلم حجم التضحيات من أجل حقن دماء الشعب السودانى

جدة - نرمين السيد - وأوضح البرهان، خلال توقيع الاتفاق السياسى بالسودان، اليوم الأحد: "نعلم حجم التضحيات والتنازلات من جميع الأطراف من أجل حقن دماء الشعب السودانى والمحافظة على الفترة الانتقالية التى ستنقل الدولة والشعب السودانى إلى أماله فى إقامة دولة الحرية".

وأضاف قائد القوات المسلحة السودانية، أن هناك أخوة كثيرين كان لهم دورا للوصول إلى اتفاق كفيل لتأسيس حقيقى للإكمال الفترة الانتقالية بصورة توافقية"، معقبا: "لا نريد أن نقصى أحد، بل نسعى لشراكة حقيقية مع كافة الفرقاء".