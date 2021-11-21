عاجل.. أبو الغيط يرحب بالاتفاق السياسى الموقع فى الخرطوم اليوم

جدة - نرمين السيد - أعرب أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية عن الترحيب بالاتفاق السياسى بالسودان الهام الذى تم توقيعه بعد ظهر اليوم الاحد فى الخرطوم بين الفريق أول عبد الفتاح البرهان قائد القوات المسلحة السودانية، والدكتور عبد الله حمدوك رئيس مجلس الوزراء الانتقالى، باعتباره نتيجة لجهود سودانية ضخمة ومتواصلة - مدعومة عربيا ودوليا - بذلت على مدار الأسابيع الماضية للخروج من الأزمة التى شهدتها البلاد وإنجاح الفترة الانتقالية وصولا إلى عقد الانتخابات فى ختامها.





وأعرب مصدر مسؤول بالأمانة العامة بأن الأمين العام وجه بأن تعمل الجامعة ومنظماتها بشكل حثيث مع الحكومة التى سيقوم الدكتور حمدوك بتشكيلها من أجل تنفيذ أهداف الوثيقة الدستورية الموقعة عام 2019 واتفاق جوبا للسلام عام 2020. تجدر الاشارة فى هذا السياق الى أنه سبق أن أعرب وفد الجامعة العربية الذى زار الخرطوم يومى 6 و7 نوفمبر الماضى عن تفاؤله بقرب توقيع اتفاق يعالج التحديات المختلفة وعن ثقته فى قوة وعزم الإرادة السودانية على إيصال الفترة الانتقالية الى بر الأمان ودعم السلام والتنمية والاستقرار فى البلاد.

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