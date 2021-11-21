القبض على صحفى ألمانى بتهمة تهريب اللاجئين إلى كرواتيا

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لمنصة "vecernji.hr" الإخبارية فى كرواتيا، فقد أدانت محكمة فى كارلوفاتش الصحفى بالعبور إلى حدود كرواتيا بطريقة غير شرعية، حيث قضت بتغريمه 3600 كونا كرواتية ـ ما يعادل نحو 500 يورو.
فيما رأت المحكمة أنه لم يثبت تورط الصحفى الألمانى فى مساعدة اللاجئين، ما جعلها تقرر إسقاط الدعوى بتهريب البشر التى رفعتها ضده شرطة حماية الحدود فى كرواتيا.
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