التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1443 وفق شروط الاستحقاق بالمملكة

التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1443 تم الإعلان عنه اليوم الأحد الموافق 21 نوفمبر 2021م، لموافق 16ربيع الآخر 1443هـ، من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية وفق شروط الاستحقاق واكتمال الأهلية، ويتم التسجيل بالبرنامج إلكترونيًا عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لمنصة الدعم والرعاية الاجتماعية بالمملكة، والجدير بالعلم أن التسجيل بالبرنامج متاح لكافة الأسر الأشد احتياجًا ليغطي حاجاتهم المعيشية الأساسية، وفق أهداف رؤية المملكة 2030م، فقد تم تدشينه بناء على الاحتياج الفعلي عن النظام السابق وتم تنفيذه وفق أحدث النظم العالمية للبرامج المماثلة بالدول الأخرى، مع مراعاة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية وفرص التنمية المستقبيلة بالمملكة، لتحقيق مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح.

في نفس السياق السابق ذكره فإن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، فإن بداية استقبال طلبات التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور اليوم السبت 20 نوفمبر 2021م، إذ أن المنصتين ستعملان بالتوازي حتى 23 مايو 2022م، وهو التاريخ الذي سيتم فيه إغلاق المنصة الحالية، وفق شروط الاستحقاق التالية:

أولًا أن يكون المواطن سعودي الجنسية.

أن يكون طالب الدعم مقيم إقامة كاملة بالمملكة العربية السعودية.

كذلك يستثنى من شرط الجنسية المرأة غير السعودية المتزوجة من سعودي.

كما تستحق الدعم الأرملة والمطلقة الغير سعودية، ولها أبناء سعوديين.

أيضًا الأبناء من أب سعودي ومطلقة أو أرملة غير سعودية.

كذلك يشمل الدعم ذوي الإعاقة والأيتام والأرامل.

شرط ألا يكون مجموع دخل الأسرة عن الحد الأدنى المحتسب للمعاش وهو 1100ريال سعودي لعائل الأسرة، و550 ريال سعودي لكل فرد للأسرة.

ألا يكون مستحق الدعم مقيم في أحد دور الرعاية، أو مراكز الرعاية التي ترعاها المملكة.

وألا يكون لطالب الدعم أصول أملاك أو مشروعات تجارية بالسجل التجاري.

كما ينطبق أيضًا استحقاق معش الضمان الاجتماعي على الأسرة لعائل مفقود أو غائب، أو أسرة لعائل مدمن مواد مخدرة.

كذلك تستحق الأسرة المعلقة والأسرة المهجورة معاش الضمان.

في النهاية يستحق أيضًا المعاش الأيتام من الجنسين سواء بدون أب أو مجهولي الأب، أو بدون أبوين أو مجهولي الأبوين.

إضافة إلى ما سبق ذكره فإن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية دشنت برنامج الضمان الاجتماعي الجديد بمرسوم ملكي، لتحقيق عدة أهداف أبرزها:

الدعم النقدي وخدمات التأهيل والتدريب.

كذلك العمل على زيادة عدد خدمات التمكين والتوظيف للفئة المشمولة بالنظام الجديد.

أيضًا ضمان وصول أموال الزكاة لمستحقيها.

بالإضافة إلى تحسين أداء القوى العاملة وتحسين مهارات المستحقين للوصول إلى أعلى جودة تعزز حياتهم من الناحية الاجتماعية والاقتصادية.

في الختام أوضحت أيضًا وزارة الصحة السعودية أن نظام الضمان الاجتماعي المطور سيراعي أهمية الوقاية الصحية لأفراد الأسر المستحقة للضمان، على ثلاث محاور هامة هي :