كيفية التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد والمطور ومن هم المستحقين والشروط النهائية

الضمان الاجتماعي الجديد المطور الذي أعلنت عنه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية منذ 2 من شهر ربيع الثاني 1442هـ، والذي صدر عبر مرسوم ملكي بهدف السعي لتقديم كافة الخدمات الضرورية للأسر الأشد احتياجاً، والذي يمكن اعتباره بمثابة الضامن للارتقاء بمستوى المعيشة لديهم، في هذا المقال نتعرف على الضمان الاجتماعي الجديد في المملكة العربية السعودية.

آلية الضمان الاجتماعي الجديد

يتضمن هذا البرنامج المتعلق بالضمان الاجتماعي الجديد والمطور الكثير من الإيجابيات، حيث تهدف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من خلاله إلى:

العمل على تحقيق سبل العدل والمساواة بين الأفراد في المجتمع، وتقديم الدعم اللازم للأسر الفقيرة والمحتاجة بهدف تحقيق سبل حياة كريمة، والمساعدة على توفير الاحتياجات الأساسية الضرورية اللازمة لهم.

العمل على توفير الحماية الاجتماعية التي تلزم المواطن السعودي وبصفة خاصة أصحاب الدخل المادي المحدود، كذلك الأفراد المحتاجين وضمان حدوث ذلك عبر تقديم المساعدات المالية المباشرة والمساهمة في خدمات التدريب والتأهيل الخاصة بهؤلاء الأفراد.

يأتي ذلك دون أدنى تأثير على ما تمنحه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لهؤلاء الأفراد من معاشات تأمينية يتم صرفها لهم بطريقة منتظمة.

خطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور الجديد

البحث عن خطوات التسجيل على الرابط المخصص من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لا يتوقف، وفيما يلي نتعرف على طريقة التسجيل الصحيحة:

تسجيل الدخول على موقع الضمان الاجتماعي الجديد عن طريق إدخال البيانات والمعلومات المطلوبة بالطريقة الصحيحة.

يتم بعد ذلك اختيار بوابة الخدمات الإلكترونية المتاحة على الرابط.

يتم اختيار خدمة (التقديم على نظام الضمان الاجتماعي).

بعد ذلك لابد من إدخال عدة بيانات ومعلومات شخصية منها (اسم المتقدم بالطلب، رقم الهاتف، عنوان الإقامة).

يتطلب الموقع بعد ذلك إرفاق عدة مستندات ضرورية.

يتم بعد ذلك اختيار أمر (إرسال)، ثم بالضغط عليه يكون قد تم التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي الجديد.

شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد

بعد معرفة كيفية التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي الجديد، نتعرف على شروط ومتطلبات التسجيل الواجب توافرها:

أن يكون المستفيد شخص سعودي الجنسية، ويتم استثناء زوجة المواطن السعودي والمطلقة التي أنجبت أولاد من زوج سعودي مع وجوب توافر شرط هام وهو إقامتهم داخل أراضي المملكة العربية السعودية إقامة كاملة.

سن المتقدم للضمان الاجتماعي الجديد لا يقل عن 35 عاماً.

أن يكون المتقدم شخص مقيم داخل المملكة العربية السعودية بطريقة دائمة أو بمعنى أدق إقامته تكون إقامة كاملة.

أن يكون دخل المتقدم أقل بكثير من مصاريف الحياة المعيشية له، ولابد من وجود حساب مصرفي يؤكد هذا الأمر.

آلية احتساب المعاش في نظام الضمان الاجتماعي المطور.

المستحقين لنظام الضمان الاجتماعي المتطور

ليس كل المتقدمين لهم أحقية السبق في الحصول على الضمان الاجتماعي الجديد، حيث توجد فئات مستحقة بطريقة عاجلة لهذا الضمان، منها ما يلي:

مواطني المملكة العربية السعودية والذين تخطت أعمارهم الـ 60 عاماً.

العائلة التي توفى رب الأسرة فيها، أو تغيب لمدة طويلة عنها، بشرط إقامة الأسرة في السعودية أو توفر إقامة سارية المفعول لهم.

المرأة المطلقة أو المرأة المعيلة للأسرة، مع وجود شهادة تثبت الزواج الرسمي من رجل سعودى الجنسية.

مواطني المملكة أصحاب الإعاقات سواءً ذهنية أو بدنية، بشرط أن تكون بطاقة التنقل سارية المفعول.

السيدة المتزوجة من عائلات ذات مستوى مادي ضعيف.

الضمان الاجتماعي الجديد وأهدافه التي تسعى إلى تحقيق رؤية المملكة 2030، وكيفية القيام بالتسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد، وما هي الشروط الواجب توفرها في المتقدم/ المتقدمة للقيام بالتسجيل؟ ومن هم الفئات المستحقة بالضمان الاجتماعي الجديد.