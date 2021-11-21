أخبار اليمن : منظمة: قرابة 3 ملايين طفل يمني يعانون سوء التغذية

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منظمة: قرابة 3 ملايين طفل يمني يعانون سوء التغذية

قالت منظمة رايتس رادار الحقوقية، الأحد، إن أكثر من 4 آلاف طفل قتلوا وأصيب ضعفهم خلال 7 سنوات من الحرب في اليمن.. مشيرة إلى أن مناسبة يوم الطفل العالمي تحل هذا العام وأكثر من مليوني ونصف المليون طفل يمني يعانون سوء التغذية في وضع معيشي هو الأسوأ للأطفال عالمياً". منظمة: قرابة 3 ملايين طفل يمني يعانون سوء التغذيةقالت منظمة رايتس رادار الحقوقية، الأحد، إن أكثر من 4 آلاف طفل قتلوا وأصيب ضعفهم خلال 7 سنوات من الحرب في اليمن.. مشيرة إلى أن مناسبة يوم الطفل العالمي تحل هذا العام وأكثر من مليوني ونصف المليون طفل يمني يعانون سوء التغذية في وضع معيشي هو الأسوأ للأطفال عالمياً". وأوضحت المنظمة الحقوقية في بيان، بمناسبة يوم الطفل العالمي، الموافق 20 نوفمبر/ تشرين الثاني من كل عام، إن "الحرب التي تشهدها اليمن منذ سبع سنوات أسفرت عن مقتل أكثر من 4000 طفل وجرح الضعف تقريباً منهم حوالي 6000 معاق وبحاجة لرعاية دائمة". وجددت المنظمة دعوتها دعوتها لأطراف الصراع في اليمن تجنيب الأطفال ويلات الحرب والتي انعكست وحياة نحو 5 ملايين طفل.



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