اليمن.. القوات المشتركة تسجل انتصارات بجبهات الحديدة

أعلنت القوات اليمنية المشتركة، تحقيق تقدم ميداني جديد خلال معارك مع ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران في محافظة الحديدة، غربي اليمن.
وجاء في بيان صادر من المركز الإعلامي لـ"ألوية العمالقة"، إحدى تشكيلات القوات المشتركة، إن "القوات المشتركة واصلت تقدمها، وسيطرت على مثلث العدين الاستراتيجي شمال مديرية حيس، جنوب شرقي الحديدة، الذي يربط المديرية بمحافظة إب ومديرية الجراحي".
وأشار إلى "تقهقر ميليشيات الحوثي، بعدما تعرضوا لخسائر فادحة في العتاد والأرواح".
وأضاف البيان: "خاضت القوات المشتركة معارك عنيفة ضد الحوثيين، استخدمت فيها مختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة"، مشيرا إلى "سقوط عشرات القتلى والجرحى وأسر عدد من عناصر الحوثي، وإعطاب آليات عسكرية تابعة لهم".
يذكر أن القوات المشتركة سيطرت على مناطق استراتيجية جنوب مديرية حيس جنوب شرقي الحديدة، في الحدود الإدارية لمحافظة تعز جنوب غربي اليمن.
جاء ذلك إثر هجوم واسع من عدة محاور على مقاتلي الميليشيات الحوثية.
وسيطرت القوات المشتركة، على مفرق سقم الاستراتيجي جنوب شرقي مديرية حيس ومرتفعات في محيطه، خلال هجوم شنته مسنودة بطيران التحالف العربي.
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