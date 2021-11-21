رسميًا.. الأردن يدخل إلى الموجة الثالثة من كورونا

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور عادل البلبيسى، أمين عام وزارة الصحة الأردنية لشؤون الأوبئة والأمراض السارية، والمسؤول عن ملف كورونا فى البلاد، أن الأردن دخل فى الموجة الثالثة من فيروس كورونا.





وفى تصريحات رسمية نقلها التلفزيون الأردنى، قال البلبيسى، إن الأسابيع الماضية شهدت ارتفاعًا فى حصيلة الإصابات بفيروس كورونا من أسبوع لآخر، وبلغت 5 آلاف إصابة جديدة مؤكدة فى الأسبوع الوبائى الماضى. وأشارت التقارير الأردنية إلى أن "الأسابيع المقبلة ستكون حاسمة فى الموجة الجديدة"، موضحًا أن عدد الذين حصلوا على الجرعة الأولى تجاوز 4 ملايين شخص. وشدد المسؤول الأردنى على ضرورة وصول الأردن إلى تطعيم 5 ملايين شخص، بحلول نهاية العام الجارى 2021، للوصول إلى بر الأمان.

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