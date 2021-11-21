نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صندوق دعم الزواج ليبيا.. تسجيل منصة حكومتنا hakomitna في المقال التالي
صندوق دعم الزواج ليبيا، فقد أعلن رئيس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية بدولة ليبيا عن قيام الحكومة بتفعيل الرابط الخاص من أجل التسجيل في منحة ليبيا الخاصة بالزواج بعد أن قد تم إغلاقها لفترة زمنية سابقة، ويعتبر نظام صندوق دعم الزواج أحد التجارب الهامة خلال تأسيس المجلس الوطني الذي تم إعداده للشباب، فهي أحد أهم المبادرات التي من خلالها يتم تقديم دعم مادي مميز للمواطنين، وقد استفاد منها ما يقرب من 50 ألف شخص من الرجال والنساء، وقد وصل إجمالي قيمة المساعدات حوالي مليار دينار ليبي قد تم صرفهم علي الأفراد المستحقين لشروط مساعدات صندوق دعم الزواج، وسوف نوضح لكم آليات الحصول علي منحة صندوق دعم الزواج ليبيا.
شروط التسجيل في منحة دعم الزواج ليبيا
يستطيع جميع المواطنين داخل ليبيا التسجيل في المنحة المالية والحصول علي مبلغ مالي قدرة 40 ألف دينار، ولكن من خلال ضرورة توافر الشروط الخاصة بصندوق دعم الزواج التي تم تحديدها علي النحو التالي:
- المتقدم للمنحة يجب أن يكون ليبي الجنسية من حيث الأصل.
- العمر الخاص بكل شخص والذي يرغب في التسجيل يجب ألا يقل عن 18 عامًا.
- يجب علي كل متقدم للمنحة أن يقوم بإخطار السجل المدني بتفاصيل العقد الخاص بالزواج.
- يجب أن يكون المتقدم للحصول علي منحة الزوج أن يكون هذا هو أول زواج له وذلك للرجال، ولا يشترط ذلك للمرأة.
- يجب أن يكون العقد الخاص بالزواج بعد تاريخ 12 أغسطس 2021.
طريقة التسجيل في دعم الزواج
يتم التسجيل في المنحة المالية الخاصة بالزواج في ليبيا بعد أن يقوم كل شخص بتسجيل بعض الخطوات التي تتم إلكترونياً علي النحو التالي:
- يجب الدخول علي الموقع الرسمي الخاص بالتسجيل التالي: منصة حكومتنا.
- يجب القيام بتسجيل النموذج الخاص بطلب منحة الزواج بطريقة صحيحة مثل منشأ البلدية واليوم الخاص بالزواج، بالإضافة إلى تسجيل الرقم الخاص بالتسجيل والرقم الخاص بالعائلة ورقم الاتصال، كما يجب أن يتم تسجيل رقم الهوية الوطنية الخاص بكل متقدم وتاريخ الميلاد.
- بعد أن يتم الانتهاء من إجراءات التسجيل، يتم الضغط علي إرسال الطلب الخاص بصندوق دعم الزواج، حتي يقوم الصندوق بمراجعة البيانات المسجلة والتحقق منها وإخطار المتقدم بالموافقة علي الطلب المقدم أو رفضه.
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