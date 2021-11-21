التسجيل بالضمان الاجتماعي الجديد 1443 وشروط استحقاق المعاش وآلية الاحتساب

التسجيل بالضمان الاجتماعي الجديد 1443 أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية داخل المملكة السعودية عن تقديمها لإحدى الخدمات الجديدة والتي تتمثل في تقديم الضمان الاجتماعي المطور حيث يهدف هذا الضمان لمختلف الأفراد من محدودي الدخل وذوي الإعاقة إمكانية الحصول على معاش شهري ببعض التكاليف البسيطة التي تساهم في رفع مستوى المعيشة للأسر الأكثر احتياجًا وهذا من خلال التعرف على طريقة وشروط التسجيل في البرنامج عبر الأجزاء التالية.

يمكنك اتباع هذه الخطوات البسيطة. للتمكن من دخول المنصة والاستفادة من خدماتها المقدمة

قم بالتوجه إلى موقع ومنصة الضمان الاجتماعي داخل موقع البحث جوجل عبر هذا الرابط https://sbis.hrsd.gov.sa .

. عقب التوجه إلى هذا الموقع قم. بالبحث على أيقونة تسجيل مستخدم جديد بالمنصة.

بعد ذلك يمكنك إضافة مختلف بيانات التسجيل والتي تتمثل في كتابة الاسم ورقم الجوال.

عند الانتهاء من وضع البيانات سوف يوجه الموقع إحدى الرسائل إلى هاتفك الجوال والتي تتطلب نسخ رمز التحقق بداخلها ووضعه في الخانة الخاصة به داخل الموقع.

قم بعد ذلك بالضغط على كلمة توثيق الحساب بشكل رسمي وهذا عبر إضافة الرقم القومي الخاص بالفرد.

قبل البدء في تقديم طلب الحصول على هذا المعاش الشهري يجب أن نتعرف على الشروط والمعايير التي حددتها وزارة الموارد البشرية والمتمثلة في كل من الآتي

يمكن لجميع السيدات من الجنسيات الخارجية التقديم في هذا الضمان في حال زواجها بإحدى مواطني المملكة الحاصلين على الجنسية السعودية.

يقتصر التقديم على الأفراد الذين لا يتخطى دخلهم الشهري عن 550 ريال سعودي وفي حالة التقديم لرب الأسرة لابد أن يكون الحد الأقصى للدخل بحوالي 1100 ريال سعودي فقط.

العديد من النساء المطلقات والأرامل يمكنهم الاستفادة بهذا الضمان الاجتماعي المطور في حال إنجابها لأطفال استطاعوا أن يحصلوا على الهوية السعودية بها.

يشترط للتقديم عدم دخول الفرد لإحدى مراكز الإيواء او السجن أو دور الرعاية من قبل المملكة السعودية في وقت سابق.

صغار السن والذين لا يتواجد عائل لهم من أبناء المطلقات او الأرامل باختلاف الجنسية.

جميع الافراد من ذوي الإعاقة والمصابين بإحدى الإعاقات الذهنية.

عدم امتلاك مقدم. الطلب لأي أصول تحمل قيم مادية مرتفعة.

التزام الفرد بمختلف البرامج سواء التدريبية أو الوظيفية ويكون هذا لمختلف الأشخاص الذين لا يوجد لديهم اي اعاقات تعيقها عن العمل.

العمل على استيفاء مختلف الشروط والأوراق التي تحتاجها الوزارة في خدماتها التي تقدمها في كل من الجانب التعليمي أو الجانب الصحي للأفراد.

يمكنك الاطلاع على الطريقة. التي يقوم الموقع من خلالها ب احتساب المعاش وطريقة تحديد المستفيدين عبر هذه الخطوات البسيطة