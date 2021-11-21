ما هي الإجراءات المتبعة في حال فقدان لوحة السيارة

المرور يوضح الإجراءات المتبعة في حال فقدان لوحة السيارة، وذلك بعد البحث المكثف عن الخطوات التي يجب القيام بها في حالة فقدان اللوحة من قبل مالكي السيارات، حيث أكد المرور بالمملكة العربية السعودية عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أنه يجب البلاغ لدى السجلات الجنائية، ثم يجب سداد الرسوم المطلوبة، ومراجعة المرور حتى يتقدم بالطلب، وفي السطور القادمة سوف نتحدث معكم عن كافة تفاصيل الإجراءات التي يجب اتباعها عند فقدان لوحة السيارة.

الإجراءات المتبعة في حال فقدان لوحة السيارة

أوضح أيضا المرور السعودي أنه في حالة فقدان رخصة القيادة، فيجب على قائد السيارة أن يقوم بالإبلاغ والإقرار عن طريقة الفقدان في قسم المرور، كما يجب سداد الرسوم المطلوبة و غرامات المخالفات، وبعد ذلك يتم التوجه إلى مكتب المرور بمدرسة القيادة وتقديم الطلب، حيث تنص المادة 15 من نظام المرور السعودي أنه يمكن أن يتم إصدار لما تم فقدانه أو إتلافه، سواء رخصة السير أو اللوحات، وذلك بعد دفع الرسوم المطلوبة، كذلك المادة 78 من نفس النظام تنص على إبلاغ الإدارة المتخصصة عن بيع المركبة أو تلفها في مكان خارج المملكة، حتى يتم إلغاء تسجيلها، وفي حالة مخالفة هذا القانون يتم دفع غرامة مالية بحد أقصى 5000 ريال.

شروط إسقاط سيارة التشليح

يجب أولاً العلم أن المادة 65 تنص على عدم السماح ببيع مركبة تالفة، وعدم شرائها إلا بوجود تصريح سابق من الإدارة المختصة، ومن الجدير بالذكر أنه يتم معاقبة أي شخص يقوم بمخالفة هذه الضوابط، ويقوم بدفع غرامة مالية لا تزيد عن 5000 ريال سعودي، وفي نفس السياق أعلنت إدارة المرور عن الشروط اللازمة لإسقاط سيارة التشليح من سجل الملك، وفي ما يلي الشروط المطلوبة: