قتلى في إطلاق نار بين الشرطة المصرية و"خارجين عن القانون"

وقع إطلاق نار بين قوات الشرطة المصرية و"خارجين عن القانون"، الأحد، في محافظة الدقهلية شمالي القاهرة، مما أسفر عن سقوط قتلى من العناصر الإجرامية.

وقال مصدر أمني لموقع "دوت الخليج"، إن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الدقهلية، وقطاع الأمن المركزي، قاموا بحملة كبيرة لاستهداف 3 عناصر إجرامية خطيرة، أحدهم سبق اتهامه في 25 قضية متنوعة بين سرقة وهتك عرض وشروع في القتل وحيازة سلاح ناري دون ترخيص، ومطلوب لتنفيذ أحكام قضائية بالسجن في جرائم جنايات، وآخر متهم بقضايا سرقة ومخدرات وحيازة سلاح أبيض.

وأوضح المصدر أن المجرمين الثلاثة يقيمون بدائرة مركز شرطة منية النصر بالدقهلية، وعندما وصلت القوات لمكان اختبائهم بإحدى المناطق الزراعية، بادروا بإطلاق أعيرة نارية تجاه القوات، التي اضطرت للرد بالمثل، لافتا إلى أن رجال الأمن "تمكنوا من السيطرة على الموقف".

وأشار إلى أن ذلك أسفر عن مقتل المجرمين الثلاثة، الذين عثر بحوزتهم على 3 بنادق آلية وعدد من الطلقات من ذات العيار، و30 كيلوغراما من مخدر "البانغو".

وقال المصدر إنه تم إخطار النيابة العامة، التي أمرت بتشريح الجثث وتولت التحقيق في القضية.