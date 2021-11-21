تحالف دعم الشرعية: نفذنا 10 عمليات ضد الحوثيين خلال 24 ساعة

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت قناة "العربية-الحدث"، فالعمليات أسفرت عن تدمير 7 آليات عسكرية، بالإضافة إلى القضاء على أكثر من 40 عنصراً من الميليشيا.

وأعلن التحالف تنفيذ 13 عملية استهداف بالساحل الغربى لدعم قوات الساحل وحماية المدنيين.

وأوضح أنه يدعم عمليات القوات اليمنية بالساحل الغربى خارج مناطق نصوص "اتفاق استوكهولم".

وكان التحالف أعلن أمس السبت، عن تنفيذ عملية نوعية بصنعاء وصعدة ومأرب دمرت 13 هدفا عسكريا لميليشيا الحوثى.

وقال التحالف إن الأهداف شملت مخازن أسلحة ومنظومات دفاع جوى واتصالات لإطلاق المسيرات، مشيراً إلى أن العملية النوعية بصنعاء وصعدة ومأرب هيأت البيئة العملياتية للاستجابة الفورية للتهديدات.

يأتى ذلك وسط تقدم مستمر للقوات المشتركة اليمنية فى جنوب محافظة الحديدة باليمن، وسط خسائر كبيرة لميليشيا الحوثى، شملت مقتل قياديين وتدمير مراكز مهمة بطيران التحالف.