إنفوجراف.. أبرز بنود الاتفاق السياسى فى السودان

جدة - نرمين السيد - كما تضمن الاتفاق أيضا أن يكون مجلس السيادة السودانى مشرفا على تنفيذ مهام الفترة الانتقالية، وتنفيذ اتفاق السلام فى جوبا، والإسراع فى استكمال جميع مؤسسات الحكم الانتقالى. وتضمن الاتفاق، هيكلة لجنة تفكيك نظام 30 يونيو ومراجعة أدائها بالفترة السابقة، وبناء جيش قومى موحد.

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