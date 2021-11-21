البعثة الأممية ترحب بالاتفاق السياسى فى السودان: مستعدون للدعم

جدة - نرمين السيد - رحبت البعثة الأمم المتحدة فى السودان، اليوم الأحد، بالاتفاق السياسى الذى توقيعه اليوم بين الفريق الركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السودانى، والدكتور عبدالله حمدوك رئيس الوزراء الانتقالى.





وحسبما أفادت قناة "العربية"، أعلنت البعثة الأممية فى السودان، عن استعدادها لتقديم الدعم اللازم للعملية الانتقالية. وأضافت البعثة الأممية فى السودان "على أطراف العملية الانتقالية ضم أصوات الشباب". وأوضحت البعثة "شركاء الانتقال يحتاجون لمعالجة القضايا العالقة بسرعة".

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