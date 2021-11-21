السعودية ترحب بتوقيع الاتفاق السياسى الجديد فى السودان

جدة - نرمين السيد - رحبت المملكة العربية السعودية، بالاتفاق السياسى الجديد الذى وقعه اليوم الأحد، القائد العام للجيش السودانى عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك لإنهاء الأزمة فى البلاد.





وأعربت الخارجية السعودية فى بيان لها عن "ترحيب المملكة بما توصلت إليه أطراف المرحلة الانتقالية فى جمهورية السودان الشقيقة من اتفاق حول مهام المرحلة المقبلة واستعادة المؤسسات الانتقالية وصولا إلى الانتخابات فى موعدها المحدد، وتشكيل حكومة كفاءات لدفع العملية الانتقالية للأمام، والإسهام فى تحقيق تطلعات الشعب السودانى الشقيق، وبما يحافظ على المكتسبات السياسية والاقتصادية المتحققة، ويحمى وحدة الصف بين جميع المكونات السياسية السودانية". وشددت الوزارة على ثبات واستمرار موقف السعودية الداعم لـ"كل ما من شأنه تحقيق السلام وصون الأمن والاستقرار والنماء فى جمهورية السودان الشقيقة".

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