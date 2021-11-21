غرق 15 شخصا بمياه المد خلال مهرجان بوذي في ميانمار

غرق 15 شخصا على الأقل يوم الأحد أثناء عبورهم جسرا ضيقا غمرته مياه المد في ميانمار، قاصدين مهرجانا بوذيا.

ووقع الحادث عندما حاول آلاف المصلين الوصول إلى معبد كييك هني الواقع على نتوء صخري على مسافة حوالى ثلاثة كيلومترات من الساحل قرب بلدة ثانبيوزايات في ولاية مون جنوب البلاد.

وقال كو كياو ثو، وهو منقذ من ثانبيوزايات لوكالة "فرانس برس" إن 15 جثة نقلت إلى المستشفى وما زال ثلاثة أشخاص في عداد المفقودين.

ووفقا للسلطات المحلية، غلاق بعضهم أثناء محاولتهم عبور الجسر الهش والذي يبلغ عرضه نحو أربعة أمتار فقط فيما كان المد مرتفعا جدا.

وقال المسؤول المحلي ناي ساهاي إيان: "عادة نسمح للناس بالحضور في السادسة والنصف صباحا، لكنهم لم يستمعوا إلينا وبدأوا محاولة العبور في وقت مبكر جدا".

وأشارت "أ ف ب" إلى أن آخرين غرقوا في وقت لاحق بعدما تم دفعهم في البحر بفعل الازدحام على الممر.

وقال ناي وونا وهو من السكان المحليين لوكالة فرانس برس، إن الطريق لم يكن واضحا بشكل كاف ما يصعب عملية التنقل خلاله.