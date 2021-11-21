رابط الضمان الاجتماعي الجديد 1443 هو الموقع الجديد الذي أطلقته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. حتى يتسنى للمواطنين تقديم الطلبات الخاصة بهم . حتى يحصل المواطنين السعوديين المستحقين للدعم عليه من خلاله، دون الحاجة للذهاب لمكاتب الضمان الاجتماعي.

نظام الضمان الاجتماعي الجديد

تم إصدار نظام الضمان الاجتماعي بموجب مرسوم ملكي رقم م32 في 4 ربيع الثاني 1442، ووضعت الوزارة خطة زمنية للانتقال التدريجي لنظام الضمان الجديد. حتى ينضم المستفيدين الحاليين للنظام الجديد، ويتم إلغاء العمل بالنظام القديم بشكل نهائي. ويحتوي النظام الجديد على 26 مادة من مجموع مواد الأبواب الستة وينقسم النظام للآتي:

يشمل الباب الأول التعريفات والأحكام.

يحتوي الباب الثاني على التقديم وتحديد الاحتياج.

يشمل الباب الثالث كيفية الحساب والاستحقاق.

يحتوي الباب الرابع على الفئات والتأهيل.

يشمل الباب الخامس العقوبات.

يحتوي الباب السادس على الأحكام العامة.

رابط الضمان الاجتماعي الجديد 1443

أطلقت الوزارة رابط الضمان الاجتماعي الجديد للحصول على المعاش الضماني. فيمكن لأي مواطن الدخول للبوابة والتعرف على تفاصيل النظام والتقديم للحصول على الضمان الاجتماعي وفقًا للشروط الجديدة، مع العلم أن جميع المتقدمين سوف ينضمون بشكل تلقائي للنظام الجديد، ويخضع المستفيدين الحاليين للنظام القديم وسوف يتم نقلهم بشكل تدريجي للنظام الجديد.

طريقة تفعيل نظام الضمان الاجتماعي

أعلنت الوزارة عن بدء تفعيل النظام الجديد للضمان الاجتماعي الذي أقره مجلس الوزراء، بداية من شهر نوفمبر 2021، والذي يهدف لتقديم الدعم المناسب للأسر الأكثر احتياجًا، وتغطية معاش للحاجات الأساسية للأسرة. ومن أبرز ملامحه استمرار الدعم وتوفير البرامج التأهيلية المتنوعة إلى جانب خدمات التوظيف. بغرض توفير حياة أفضل للمواطنين السعوديين.

متى يبدأ استقبال طلبات الضمان الاجتماعي الجديد

أعلنت الوزارة أنها سوف تبدأ باستقبال الطلبات الجديدة للمواطنين المستوفيين لشروط للتسجيل من خلال منصة الضمان الجديدة، بداية من يوم السبت الموافق 20-11-2021، وأكدت على أن الإجراءات تخضع للمراقبة وتستغرق شهرًا كحد أقصى، ويتم الرد على المتقدمين إما بالقبول أو بالرفض بشهر ديسمبر 2021، ويتم نزول المعاش في يناير 2022 في حساب المستفيد.

يكون الحد الأدنى للمعاش المحتسب هو الحد الأدنى الرئيسي لاحتساب المعاش للمستقل والتابع.

يتم احتساب الزيادة لكل تابع بحيث لا يزيد عن الحد الرئيس لاحتساب المعاش.

يتم احتساب الدخل بما يتناسب مع الموارد المتاحة للضمان الاجتماعي.

يتم تحديد الحد الأدنى لاحتساب المعاش بقرار من مجلس الوزراء.

ويتم صرفه في الشهر التالي بعد الموافقة على المعاش.

طريقة احتساب معاش الضمان الاجتماعي في النظام الجديد 1443