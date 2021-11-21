القطب تدعو لاستقصاء وبائي أكبر للمخالطين

دوت الخليج :- – ازداد عدد الإصابات بفيروس كورونا في الأردن في آخر 3 أسابيع بنسبة تراوحت بين 30-40%، وفق رئيسة المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية رائدة القطب السبت، بينما وصلت نسبة الارتفاع في عدد الوفيات بالفيروس في ذات الفترة بحدود 41%.

وتحدثت القطب : عن “ازدياد في أعداد الإصابات (بفيروس كورونا)، إلا أن ما يهمنا هو كم عدد الإصابات تدخل إلى المستشفى وتكون في حالة خطرة أو قد تحتاج إلى عناية حثيثة أو أجهزة تنفس اصطناعي”.

“هناك ازدياد مطّرد في أعداد الإصابات على جميع المستويات الكبار والصغار والمحافظات المختلفة، إلا أن ما يهمنا أكثر كم هي نسبة الإشغال وكم هي نسبة العزل، وهل تزيد بنسبة كبيرة، وكم عدد من يدخلون إلى المستشفى والعناية الحثيثة وأجهزة التنفس الاصطناعي”، وفق القطب التي قالت إن “هناك زيادة بالحالات بنسبة 30-40% في آخر 3 أسابيع”.

ولفتت إلى أن “نسبة الإدخالات وتحديدا فيما يتعلق بالعناية الحثيثة قليلة ولا تزال تحت السيطرة فهي بالمجمل 38% في المملكة”.

وتابعت: “لم نصل للخط الذي ممكن أن يكون لدينا عدم قدرة على استيعاب المرضى وهذا الأمر يقرر إذا كان وضعنا صعبا أم لا”.

وبلغت نسبة الزيادة في عدد الوفيات بالفيروس في آخر 3 أسابيع بحدود 41%، على ما ذكرت القطب التي أوضحت أن الإدخالات للمستشفيات زادت في آخر 3 أسابيع بنسبة 40% ، وفق المملكة .

وفي آخر أسبوعين، ارتفعت نسبة الفحوص الإيجابية للكشف عن الفيروس بحدود 22%. وقالت قطب إن نسبة الزيادة في الحالات النشطة بلغت 28%.

وقالت إن نسبة التطعيم ضد فيروس كورونا المؤشر الوحيد الذي لم يطرأ عليه زيادة.

“نسبة التطعيم للجرعة الأولى بانخفاض، والجرعة الثانية تزيد قليلا، إلا أن ما يهمنا سرعة الزيادة فنحن نسابق الوقت” وفق القطب.

وأكثر من 50% ممن يدخلون المستشفى من غير المتلقين للقاح المضاد لفيروس كورونا بحسب القطب.

ودعت القطب إلى عملية “استقصاء وبائي أكبر للمخالطين لتقليل عدد الإصابات بفيروس كورونا”.

وقالت إن نسبة الفحوص الإيجابية للكشف عن الفيروس بين “المخالطين كبيرة جدا تصل إلى 25% في بعض الأوقات”.

وكذلك، حذرت من عدد الإصابات بالفيروس النشطة في الأردن الذين يعزلون أنفسهم في منازلهم البالغ حاليا نحو 37 ألف إصابة. وقالت في هذا الصدد إن “هؤلاء عبارة عن أشخاص يبثون المرض بالمجتمع إذا لم يتم عزلهم بشكل صحيح”.