دوت الخليج :- أعلنت تركيا، السبت، اختتام تمرينات عسكرية مشتركة مع الأردن، شاركت فيها قوات خاصة من البلدين.
وقالت وزارة الدفاع في تغريدة على تويتر، إن القوات الخاصة التركية والأردنية اختتمت التمرينات التي استضافتها قيادة القوات الخاصة التركية في العاصمة أنقرة.
وأرفقت الوزارة تغريدتها بمقطع فيديو يتضمن مشاهد من التدريبات المشتركة، دون مزيد من التفاصيل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اختتام مناورات مشتركة للقوات الخاصة التركية والأردنية .. بالفيديو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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