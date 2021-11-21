اختتام مناورات مشتركة للقوات الخاصة التركية والأردنية .. بالفيديو

دوت الخليج :- أعلنت تركيا، السبت، اختتام تمرينات عسكرية مشتركة مع الأردن، شاركت فيها قوات خاصة من البلدين.

وقالت وزارة الدفاع في تغريدة على تويتر، إن القوات الخاصة التركية والأردنية اختتمت التمرينات التي استضافتها قيادة القوات الخاصة التركية في العاصمة أنقرة.

وأرفقت الوزارة تغريدتها بمقطع فيديو يتضمن مشاهد من التدريبات المشتركة، دون مزيد من التفاصيل.