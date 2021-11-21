دوت الخليج :- نفى مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء، الدكتور نزار محمود مهيدات، ما يتم تداوله عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول بيع لحوم حمير في عمان.

وأكّد مهيدات، في بيان صحفي صادر عن المؤسسة، اليوم السبت، أن ما يتم تداوله غير صحيح، نافيا وجود مثل هذه الممارسات في منشآت بيع اللحوم في كافة مناطق المملكة.

وشدد على أن كافة المنشآت الغذائية، بما فيها أماكن بيع اللحوم تخضع لرقابة دورية مشددة من قبل فرق الرقابة والتفتيش التابعة للمؤسسة في كافة فروعها، بما فيها الفروع المُستحدثة مؤخرا في مختلف محافظات المملكة.

ودعا مهيدات إلى تحري الحقيقة، والالتزام بالدقة والموضوعية والرجوع للمؤسسة والجهات الأمنية المختصة للتأكّد من صحة مثل هذه المعلومات قبل تداولها؛ تجنبا لتضليل المواطنين.

ودعت المؤسسة المواطنين، للتواصل معها في حال وجود أي شكوى أو ملاحظة على مدار الساعة من خلال خط الشكاوى المجاني 117114، والبريد الإلكتروني [email protected] وعبر تطبيق الواتس آب على الرقم 0795632000.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الغذاء والدواء تنفي بيع لحوم حمير بمنشآت في المملكة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جي بي سي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.