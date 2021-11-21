حمدوك: التوقيع على الإعلان السياسى نتيجة عمل واسع خلال الأسابيع الماضية

جدة - نرمين السيد - قال رئيس الوزراء الانتقالى فى السودان الدكتور عبدالله حمدوك، عقب التوقيع على الإعلان السياسى اليوم بالقصر الجمهورى إن التوقيع على الاتفاق السياسى يفتح الباب واسعا على كل قضايا الانتقال.





وحسبما أفادت وكالة الأنباء السودانية "سونا"، أضاف حمدوك أن هناك تحديات كبيرة تواجه الواقع السياسى، موضحا القدرة على العمل سويا، وأبان أن الاتفاق تم بناء على نقاط محددة. وأوضح رئيس الوزراء السودانى أن الاتفاق أيضا يتيح إمكانية المحافظة على مكتسبات العامين الماضيين، مشيرا إلى أن الاتفاق يحصن التحول المدنى الديمقراطى عبر توسيع قاعدة الانتقال. واختتم حمدوك خطابه قائلا إن هذا الإنجاز تم نتيجة لعمل واسع تم خلال الأسابيع الماضية، مؤكدا استعداده للمضى قدما من أجل الدفع بعملية التحول الديمقراطى للأمام.

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