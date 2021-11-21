حمدوك يضطلع بمهامه برئاسة مجلس الوزراء السودانى

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك بعد التوقيع على الاتفاق السياسى، الذى نص على إلغاء قرار القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان بإعفاء رئيس مجلس الوزراء الانتقالى.
وذكر مجلس الوزراء السودانى، فى بيان صحفى مقتضب، أنه كان فى استقبال حمدوك، الأمين العام لمجلس الوزراء عثمان حسين.
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