كيفية التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد 1443 ورابط وشروط التسجيل

كيفية التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد 1443، الذي يهدف إلي تقديم الدعم وتوفير الاحتياجات الأساسية إلي الأسر الفقيرة الأسد حاجة إلي الدعم النقدي السريع، وتحقيق معدل الاستقرار المادي، كما تقدم تسعي إلي تحويلهم إلي أشخاص منتجين من خلال تزويدهم بالدورات التدربية والتأهيل المهني الشامل لسوق العمل، من خلال التعاون الوثيق مع صندوق تنمية الموارد البشرية.

فيما دعت الوزارة المستفيدين بضرورة التسجيل في منصة الضمان الاجتماعي الجديد في الفترة من 20 نوفمبر 2021 ويستمر فتح باب التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد حتي 23 من شهر مايو 2022، حيث يتم خلال تلك الفترة نقل المستحقين بعد الانتهاء من مراجعة ودراسة حالة كل مستفيد على حده إلي الضمان، كما يهدف إلي ضمان وصول أموال الزكاة إلي المستحقين.

يتمكن المستفيدين من التقديم في الضمان الاجتماعي الجديد بداية من السبت 20 نوفمبر 2021 الموافق 15 ربيع الآخر 1443، من خلال إتباع الخطوات التالية:

الدخول إلي الموقع الإلكتروني للضمان الاجتماعي .

. تسجيل البيانات والمعلومات المطلوبة.

تأكيد عملية مراجعة البيانات.

النقر على أيقونة نظام الضمان الاجتماعي.

كتابة اسم المتقدم رباعي.

تسجيل رقم جوال المتقدم.

أرفاق الأوراق والمستندات المطلوبة.

النقر على كلمة إرسال.

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية العديد من ضوابط استحقاق الضمان الاجتماعي ومن أهم تلك الضوابط التالي:

أن يكون عمر المتقدم للحصول على معاش الضمان الإجتماعي لا يقل عن 35 عام.

لا يقل عن 35 عام. أن يقل الدخل الشهري للمتقدم المستقل عن 1100 ريال سعودي للعائل الرئيسي للأسرة.

أن يكون المستفيد سعودي الجنسية.

ويستثني من ذلك زوجة السعودي والأرملة والمطلقة بشرط أن يكونوا متواجدين ومقيمين بالأراضي السعودية إقامة دائمة، فضلا عن ذلك فقد حددت الضوابط صرف الضمان لكل من الأيتام وأصحاب الإعاقة والأرامل ولا ينظر اليهم إلي الجنسية بشرط أن يكون لديهم بطاقة تنقل سارية.

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية صباح أمس 15 ربيع الثاني 1443 عن بدء تفعيل نظام الضمان الاجتماعي الجديد، الذي يهدف إلي توفير حياة كريمة للأسرة الفقيرة والمتوسطة ومساندة الأسر في تحقيق التكافل الاجتماعي ومراعاة تعديل صرف أموال الزكاة وضمان وصول الدعم للمستحقين، من خلال التوزيع العادل سواء في الدعم النقدي أو في تقديم وتوفير الدورات التدريبية وزيادة فرص العمل التي تحقق الاستقرار والنمو للأسر الفقيرة، عبر توفير دورات تدريبية تساهم في زيادة اكتساب المهارات والخبرة العملية.

بدأت عملية استقبال طلبات التقديم في الضمان الاجتماعي الجديد عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أمس السبت الموافق الخامس عشر من شهر ربيع الثاني 1443 عبر الرابط التالي (sbis.hrsd.gov.sa).

وصلنا معكم إلي ختام شرح كيفية التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد 1443 ورابط وشروط التسجيل.