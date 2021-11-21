بوتين يتلقى جرعة معززة من لقاح سبوتنيك لايت المضاد لـكورونا

جدة - نرمين السيد - وقال الرئيس الروسى -خلال لقائه مع نائب رئيس مركز "جاماليا" للأوبئة وعلم الأحياء الدقيقة التابع لوزارة الصحة الروسية، دينيس لوجونوف، اليوم الأحد-" لقد تقليت اليوم جرعة معززة من لقاح سبوتنيك لايت المضاد لفيروس كورونا المستجد، وذلك بناءً على توصيتكم وتوصية زملائكم".
وأضاف "لقد أخذت مرة أخرى لقاح سبوتنيك لايت، وهذا ما يسمى إعادة التطعيم"، مؤكدا أنه بحالة صحية جيدة، مشيرا إلى أنه تطوع للمشاركة فى تجربة اللقاح الأنفى الروسى المضاد لكورونا.
ومن جانبه، أعلن نائب رئيس مركز "جاماليا" الروسى أن الرئيس بوتين يمكنه المشاركة فى تجارب اللقاح الأنفى المضاد لــ "كوفيد-19".
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