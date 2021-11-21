بوتين يعلن تلقيه التطعيم الداعم ضد كورونا واستعداده للمشاركة في اختبار لقاح...

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن تلقيه جرعة تطعيم داعمة بلقاح "سبوتنيك لايت" الواقية من فيروس كورونا.

وقال بوتين في مستهل لقاء أجراه في مقره بضواحي موسكو مع دينيس لوغونوف، نائب مدير مركز غاماليا العلمي الطبي: "اليوم استجبت لنصيحتكم ونصيحة زملائكم فتلقيت جرعة جديدة بلقاح سبوتنيك لايت، ويسمى هذا التطعيم الداعم".

وأضاف الرئيس الروسي إنه في حالة صحية جيدة ولا يشعر أي أعراض سلبية لعملية التطعيم.

وذكر رئيس الدولة في محادثته مع لوغونوف أنه يود أن يناقش معه موضوع التحصين ضد فيروس كورونا والتطعيم الداعم ضده ومدى فعالية لقاح "سبوتنيك لايت" في روسيا وخارجها.

كما أعرب بوتين عن استعداده للمشاركة في اختبار لقاح أنفي جديد واقي من فيروس كورونا المستجد تم تطويره من قبل مركز غاماليا