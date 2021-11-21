عرض تمويل الأهلي العقاري في اخر السنه بمميزات مثيره غير مسبوقه وكيفيه الحصول عليها

عرض تمويل الأهلي العقاري من اهم العروض التمويلية التي تم إطلاقها في خلال هذه الأيام من الشهر الحالي لجميع المواطنين. كما اعلن عنها البنك الأهلي عبر صفحته الرسمية علي موقع تويتر وجميع مواقع التواصل الاجتماعي الأخري بالمملكة العربية السعودية. بالإضافة إلي ذلك أيضا تم الإعلان حديثا عن بعض العروض الحديثة والتي تناسب جميع المواطنين السعوديين. والتي من اهم هذه العروض عروض التمويل من الراجحي في الشهر الحالي ومعرفه المميزات والشروط وكيفيه تقديم الطلب. كما تم الإعلان أيضا عن عروض بطاقه موسم الرياض من مصرف الراجحي وإمكانية للحصول علي سياره مرسيدس أو BMW. والآن ومن خلال هذه المقالة سوف نقوم بشرح وتوضيح العروض بالتفصيل ومعرفه اهم المميزات التي تم الإعلان عنها. كما سوف نقوم أيضا بشرح طريقه وكيفيه الحصول علي العرض وتقديم الطلب الكترونيا بالخطوات الصحيحة.

عرض تمويل الأهلي العقاري

اعلن البنك عن عرض التمويل الأهلي العقاري والمتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وضوابطها. والتي صممت أيضا لعملاء الرواتب المحولة والغير محوله والموظفين في القطاعين الحكومي وشبه الحكومي والشركات الكبري والقطاع الخاص للشركات المعتمدة وغير معتمده. كما اعلن البنك أيضا عن ميعاد بدء حمله العروض والتي تبدأ من 7 نوفمبر 2021 وتنتهي في 2 ديسمبر 2021.

مميزات عروض التمويل العقاري

كما اعلن البنك عن اهم المميزات التي شملتها العروض والتي نوضحها لكم من خلال النقاط الأتية:

خصم 50% علي الرسوم الإدارية ورسوم التقييم.

أسعار غير مسبوقه لعملاء روشن في سدره.

أسعار مميزه ومنخفضه علي الوحدات السكنية تحت الإنشاء علي الخريطة وذلك لمستفيدين وزاره الإسكان وصندوق التنمية العقارية بمعدل نسبه سنوي 2.99%.

بدون تحويل الراتب وجاهزيه عقد الوحدة السكنية في خلال 24 ساعه.

يمكن للعملاء أيضا من خلال تمويل الأرض والبناء من اختيار الأرض والبيت.

يمكن الحصول علي العروض من خلال تطبيق عقار الأهلي.

فتره سماح من اصل مبلغ التمويل لمده 6 شهور للبناء الذاتي و منتج ارض وقرض و 36 شهر علي وحده تحت الإنشاء.

يمكن الحصول علي التمويل حتي سن 75 عام.

خطوات الحصول علي عروض التمويل العقاري

بالإضافة إلي ذلك تم الإعلان عن طريقه وكيفيه الحصول علي العروض عن طريق زياره احد فروع البك. او التقديم الإلكتروني عن طريق الخطوات الأتية: